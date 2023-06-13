صوت 48 كاتب فلسطيني يصل إلى العالمية

صدر حديثا، عن دار نشر "إنر تشايلد بريس" بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، كتاب "قصص فلسطينية قصيرة" 48:Palestinian Short Stories"، باللغة الإنجليزية.

الكتاب الذي يعتبره مختصون عملا أدبيا مهما لأنه يضم 48 قصة أدبية لـ48 كاتبا فلسطينيا في الوطن والشتات ترجمت إلى اللغة الإنجليزية بإشراف وتوثيق من الدكتور حسام عيسى رمضان صاحب العمل وشراكة المترجمة والكاتبة الفلسطينية نجوى غانم وعدد آخر من المترجمين الفلسطينيين.

يقول حسام رمضان في مقابلة مع (الرسالة) إنه بدأ في العمل على الكتاب عام 2019 بالتواصل مع 48 كاتب وجمع منهم 60 قصة ثم اختار منها 48 وقام بتحريرها وترجمتها بالتعاون مع مترجمين من سوريا وفلسطين والعراق.

مشاكل الدعم المادي للنشر كانت أول المشاكل التي واجهها رمضان، لذا فإن فريق العمل عمل مجانا حتى يخرج الكتاب إلى النور، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر كانت في الترجمة حيث استغرق البحث عن مترجمين وقت أطول.

الكاتبة نجوى غانم التي شاركت رمضان هذا العمل من خلال التحرير والترجمة وقالت في مقابلة مع (الرسالة) لتصف تجربتها:" طلب مني رمضان باحث الدكتوراه والمتخصص في الأدب الفلسطيني قصة للترجمة في كتابه الذي يضم 48 قصة قصيرة بعد إصدار مجموعتي القصصية الثانية (أغلقت دونها) في يناير ٢٠١٩.

وتضيف غانم:" كنت قد بدأت بترجمة هذه المجموعة وأنهيت ترجمة فصلها الأخير (دوائر الدم) فأرسلت له إحدى القصص المترجمة بعنوان ( خمس وأربعون دقيقة) وعندما اطلع على الترجمة عرض علي ترجمة قصة أخرى من قصص الكتاب فوافقت إيثارا مني لمشروع الترجمة الوطني على المشروع الشخصي".

أجلت غانم ترجمة باقي مجموعتها القصصية وانخرطت في ترجمة وتحرير قصص الكتاب حيث شكلت فريقا للترجمة والتحرير مع رمضان ليستمر العمل لأربع سنوات حتى أنجز الكتاب وطبع في دار - إنر تشايلد بريس- بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع ذكرى النكبة الخامسة والسبعين.