أبو دياب: مشاريع حاسمة لفصل القدس عن الضفة

قال فخري أبو دياب الناشط في شؤون القدس، إنّ الاحتلال يشن هجوما مركزا على مناطق شمال القدس، في محاولاته لفصل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية؛ بغرض محاصرتها وعزلها.

وأوضح أبو دياب لـ(الرسالة نت) أنّ هناك مخطط جديد يستهدف التركيبة السكانية ببناء 1703 وحدة استيطانية.

وذكر أنّ الاحتلال عزل مناطق من شمال القدس، ووضعها خارج الجدار كبيت حنينا، وأخرى ضمها ضمن نطاق بلدية القدس.

وأكدّ أبو دياب أن هذا الاستهداف ترافق مع مشاريع استراتيجية يقوم عليها في سياق قطع أوصال المنطقة وفرض السيادة والهيمنة.

وبيّن أنّ هذا الاستهداف يأتي في سياق الحرب الجغرافية والديمغرافية التي تشنها سلطات الاحتلال بحق المدينة المقدسة.

وتتعرض قرى شمال غرب القدس خاصة النبي صمويل وبيت اكسا ولفتا وبيت حنينا لإجراءات عنصرية عزلتها وقلصت عدد سكانها وصادرت معظم أراضيها، خاصة بعد إكمال جدار الفصل العنصري في بيت حنينا التي ابتلعت أكثر من 65% من أراضيها.

وأوضح أبو دياب أن 22 ألف وحدة سكنية فلسطينية مهددّة بالهدم في القدس، بذريعة عدم ترخيص البناء، رغم حاجة المدينة في الأساس لمئة ألف وحدة سكنية لحاجة أبناء شعبنا في القدس.

وشددّ على ضرورة تعزيز الصمود المقدسي واستنهاض القوى والعوائل والمستهدفين في القدس؛ لحماية منازلهم وبيوتهم من الهدم والتشريد.