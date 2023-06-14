اعتقالات في الضفة والقدس والاحتلال يواصل حصار يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر وصباح اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال حي خروبة بمدينة جنين، واعتقلت الشقيقين محمد وضياء تركمان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي أبو الرب من بلدة جلبون، عقب اقتحام منزل عائلته.

ويواصل جيش الاحتلال فرض حصار عسكري على بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ويغلق كافة الطرق المؤدية إليها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد عصر أمس، وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز “دوتان” العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، بعد تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار؛ أسفرت عن إصابة 4 جنود (إسرائيليين) ومستوطن.

وطالت الاعتقالات الشاب عامر سلامة من سكان مخيم طولكرم عند مروره عن حاجز دير شرف في نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الشيخ عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال المدينة.

كما اعتقلت الشاب شادي شرحة بعد الاعتداء عليه في شارع الواد بالقدس المحتلة.