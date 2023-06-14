(العمل الحكومي) تدعم فاتورة الكهرباء للأسر المنتفعة من (التنمية الاجتماعية)

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، دعم الفاتورة الشهرية لاشتراكات كهرباء الأسر المنتفعة من وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ (50) شيكل، لمشتركي العداد الذكي، بحيث تسددها عنهم وزارة المالية.

ويبلغ عدد الأسر المُستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 116 ألف أسرة في فلسطين، منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، وتضم 53 ألفاً من ذوي الإعاقة، و28 ألفاً من كبار السن والمرضى، و37 ألفا من المطلقات والأرامل، بينما تصل نسبة الأسر المنتفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية وأولادها دون سن الخامسة عشرة إلى 40.5%.

ويُعاني قِطاع غزة المُحاصر إسرائيليا مُنذ عام 2006 من أوضاع اقتصادية مُتردية، أثّرت على مُختلف نواحي الحياة، كما تفاقمت نسب الفقر التي وصلت إلى حاجز 80%، ونِسب البطالة التي تجاوزت نسبة 65%، فيما تعتمد نحو 80% من الأسر في غزة على المُساعدات الإنسانية والإغاثية.

وصرفت السلطة في أكتوبر لعام 2022 دفعة مالية للأسر الفقيرة؛ بعد انقطاع دام 23 شهرًا عن آخر دفعة سبقتها بقيمة 750 شيكل موحّدة على الجميع

وعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على شهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وأكدت اللجنة على دور وزارة الداخلية في حفظ أمن مجتمعنا وفرض سيادة القانون، وقدرت اللجنة تضحيات كوادر الوزارة في سبيل أداء الواجب والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها.

واستعرض رئيس العمل الحكومي نتائج زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، كما استمعت اللجنة لتقرير عن مغادرة حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، واطمأنت على وصول الفوج الأول والثاني ومواصلة خروج بقية الحجاج حتى صباح غد الخميس، مشيدة بجهود المؤسسات الحكومية في تسهيل سفر الحجاج.

واطلعت اللجنة على تقرير حول سير امتحانات الثانوية العامة، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وحالة الضبط الموجودة وتهيئة الأجواء المناسبة، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحانات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، دعما لبرامج وخطط اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ومنح خصم بنسبة 50% على رسوم ترخيص آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية لمدة عام.

وأمرت بصرف مبلغ مالي لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني، لانشاء وتجهيز غرفة تحكم وسيطرة مركزية شمال غزة.

كما جدول التشكيلات الوظيفية المقدم من وزارة التربية والتعليم، للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

وصادقت على إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله لمحمية طبيعية.

وكلفت وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بتكثيف جهود منع استيراد وتداول ألعاب "الدمدم" لما تشكله من خطر على صحة وسلامة أبناء شعبنا.

واعتمدت توجهات تطوير البنية التحتية والبيئة البديلة لمركز البيانات الحكومي، كما قررت البدء بإجراءات خصخصة خدمات مركبات الحركة الحكومية.

وقررت تشكيل لجنة برئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس وعضوية عدد من الوزارات، لدراسة وتقييم واقع المختبرات بالمؤسسات الحكومية.

كما تم اعتماد تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة حكومية في حي السلام بمدينة رفح.

وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناء على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.