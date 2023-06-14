المرابطة خويص: الاعتكاف والرباط يحمي الأقصى ويفشل مخطط التقسيم

أكدت المرابطة والمعلمة المقدسية خديجة خويص، أن الرباط في المسجد الاقصى وتكثيف التواجد فيه وشد الرحال إليه من كل أنحاء فلسطين، الوسيلة الأجدى لحمايته ونصرته وإفشال مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وأوضحت خويص، أن يوم الاثنين القادم سيكون بداية العشر الأوائل من ذي الحجة التي يتخللها يوم عرفة أعظم أيام الأرض، وهو فرصة للاعتكاف في الأقصى والرباط فيه.

وقالت المرابطة المقدسية:" علينا أن نتواجد في المسجد الأقصى بشكل مكثف، لتثبيت حقنا في الاعتكاف، ولكي نثبت للعدو بأنه مسجدنا ولنا حق التواجد فيه في كل وقت".

وأضافت خويص أن الحشد في المسجد المبارك من كل أنحاء فلسطين، يحميه من التدنيس ويفشل مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

ودعت المرابطة خويص لأوسع مشاركة في مشروع "قناديل الرحمة" لإعمار مصلّى الرّحمة، بالصّلاة والذكر وتلاوة القرآن.

وانطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بدءًا من 19 يونيو القادم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

وفي الشق السياسي، تنص خطة هليفي على نزع "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى التي تكرست خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الاتفاقيات السياسية مع دولة الاحتلال.

كما يقترح المخطط تمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.