العاروري: حكومة نتنياهو قد تحدث تفجيرًا على مستوى المنطقة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، إنّ حكومة رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو قد تحدث تفجيرا على مستوى المنطقة، نتيجة برنامجها المتطرف.

وأكدّ العاروري في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى، أنّ برنامج الأحزاب (الإسرائيلية) يتركز على القدس والأقصى والضفة

ونبه إلى أنّ مدينة القدس المحتلة في عين العاصفة وهدف ومطمع لكل الحكومات الصهيونية، وهي القضية تُعد من أكثر القضايا اشتعالًا وخطورةً، مضيفا: " العالم أن يعرف أن المسجد الأقصى خط أحمر، وكل الاحتمالات مفتوحة والخيارات خطيرة".

وأوضح الحكومة الصهيونية الفاشية تسعى لاستهداف مدينة القدس والضفة المحتلة، ونشهد تصاعدًا لعمليات الاستيطان الصهيوني.

وتابع العاروري: "وجود الكيان الصهيوني يشكل خطرًا حقيقيًا على المنطقة، والحكومة الفاشية تسعى لتفجير الوضع الإقليمي بأكمله من خلال برامجها وسياساتها الإجرامية".

ولفت إلى أنّ المتطرف الإرهابي (بن غفير) يهدف إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى والضفة المحتلة.

وذكر أنّ الانتخابات الصهيونية الأخيرة أنتجت تحولًا في الكيان الصهيوني؛ ومآلات ذلك خطيرة على المنطقة كلها، مشيرا إلى أنّ اليمين الصهيوني الحاكم لديه أجنده تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما وأشار العاروري لوجود فيتو على تجميع الخارطة الفلسطينية في منظومة موحدة لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي السياق، ذكر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أنّ نتنياهو شن عدوانه على قطاع غزة واغتال قيادات المقاومة وعائلاتهم بهدف ترميم صورته المهزومة أمام المجتمع الصهيوني.

وبيّن شعبنا يدفع ثمن محاولات نتنياهو للحفاظ على تحالفه من خلال مواقف أكثر تطرفًا من ذي قبل.

وشددّ العاروري على ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.

وقال : " ليس لدينا اعتراض على أي جهد سياسي أو علاقات دبلوماسية تخدم القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه".

وحذر من أنّ الحكومة الصهيونية الفاشية تدفع المنطقة لانفجارات كبرى جراء سياستها تجاه المسجد الأقصى والضفة الغربية وإيران والمشروع النووي.

وفي العلاقات الداخلية، أكدّ العاروري، أبو مازن يضع فيتو على مسار تجميع المؤسسات الفلسطينية في بناء الاستراتيجية الوطنية الموحدة.

وأضاف: " حماس لديها شرعية نضالية كبيرة وشعبية واضحة، والحركة تقبل بكلمة شعبنا في صندوق الانتخابات، وتقبل بالشراكة السياسية مع الآخرين، ولا نفرض رأينا على شعبنا"، موضحا أنّ أهمية نتائج انتخابات جامعة الضفة تكمن من أهمية فئة الشباب الفاعل والواعي في المعادلة الوطنية الفلسطينية، وهي مؤشر واضح على اتجاهات عموم شعبنا.

وجددّ تأكيده بأن حماس مستعدة وجاهزة لإجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وشددّ العاروري على أنّ الظرف الدولي وتركيبة الحكومة الصهيونية فرصة كبيرة من أجل توحيد العمل الفلسطيني وفق الاستراتيجية الوطنية الموحدة.

ونوه بأن العمل الميداني المقاوم في الضفة رسم لوحة متقدمة من العمل الموحد، مشيرا إلى أنّ مزاعم وجود مخططات لسيطرة حماس على الضفة هي دعاية فارغة هدفها رفع وتيرة الصراع الداخلي خدمة للاحتلال.

وتابع: " لا أحد يستطيع السيطرة على الشعب الفلسطيني إلا عبر الشرعية الشعبية، وأي محاربة للمقاومة في الضفة الغربية تخدم تمكين الاحتلال من السيطرة على شعبنا الفلسطيني".