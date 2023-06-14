محدث: إصابات برصاص قوات الاحتلال بنابلس

أصيب مواطنان، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن إصابة أحد الشبان وصفت بالخطيرة بعد أن تعرض لطلق ناري في الرأس.

واندلعت مواجهات عنيفة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس من عدة محاور، كما سمع أصوات إطلاق نار تجاه تلك القوات.

وتعمدت قوات الاحتلال عزل منطقة شارع المريج، لتأمين اقتحام قواتها لمنزل الأسير أسامة الطويل، تمهيدًا لهدم الشقة السكنية الخاصة بها في إحدى العمارات السكنية، بدعوى مسؤوليته عن قتل جندي إسرائيلي في منطقة "شافي شمرون" قبل أشهر.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوتية، في استهداف المواطنين والشبان الغاضبين الذين تصدوا لتلك القوات.