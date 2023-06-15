قاسم: تدمير منزل الأسير الطويل لن يفت من عزيمة المقاومة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن السلوك الإرهابي النازي للعدو المجرم بتدمير منزل الأسير البطل أسامة الطويل أحد منفذي عملية "شفي شمرون"؛ لن يفت من عزيمة المقاومين.

وشدد قاسم اليوم الخميس على أن هذا السلوك من الاحتلال وحكومته الفاشية المجرمة سيزيد دافعية مقاتلي شعبنا، وسيسجل التاريخ أن عمليات المقاومة وعملية شفي شمرون كانت خطوة على طريق دحر العدو من مستوطنات نابلس والضفة وصولًا لكنس المستوطنين عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحيا أبطال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة الذين تصدوا بكل بسالة وبطولة لجيش العدو وقواته المجرمة التي اقتحمت مدينة نابلس مساء أمس الأربعاء.

وترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني، ودعا بالشفاء العاجل للجرحى، موجها التحية إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون بصدورهم جيش الاحتلال ويساندون المقاومة.