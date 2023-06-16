الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ستة فلسطينيين من مدن الضفة الغربية ومدينة القدس، في حين شهدت مدينة طوباس عملية إطلاق نار، واقتحامات ومداهمات لجيش الاحتلال لمناطق مختلفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود وخضر كوازبة بعد مداهمة منزلهما في حارة الفواغرة.

وفي طوباس، أفاد شهود عيان، بسماع أصوات إطلاق نار ناتجة عن استهداف جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز تياسير، فيما استنفر الاحتلال في المنطقة بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

وفي أعقاب العملية، أقامت قوات الاحتلال الحواجز الطيّارة وعرقلت حركة المواطنين مما تسبب في أزمة مرورية خانقة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وأجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بالإضافة لإغلاق حاجز الحمرا والتضييق على المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى يتما وبيتا ودير شرف، وأجرت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الغازية صوب المواطنين.

أما في الخليل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة المنشر، حيث اندلعت مواجهات تخللها إطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين؛ أسفر عن اعتقال شابين من عائلة "الشلودي" قبل انسحابها من المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم أبو طاعة وعبد ادريس من منطقة باب العامود.

ويشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات يومية في مناطق الضفة الغربية تطال مواطنين وأطفال ونساء، بعد أن يتم اقتحام منازلهم والتنكيل بهم.