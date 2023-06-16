أجهزة السلطة تنتشر بمحيط مخيم طولكرم قبيل حفل تأبين الشهيدين الشافعي وخريوش

انتشرت قوات كبيرة من أجهزة أمن السلطة، اليوم الجمعة، في مخيم طولكرم بمحيط حفل تأبين الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش.

وأفادت مصادر صحفية بأن أجهزة السلطة أزالت صور الشهداء بحجة وجود شعار حركة حماس عليها، قبيل بدء التأبين.

ودعا أهالي الشهداء في مخيم طولكرم جماهير شعبنا، للمشاركة في حفل تأبين ورفع النصب التذكاري للشهداء سامر الشافعي وحمزة خريوش.

وأكدت الدعوة على أن الحفل سيقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وشددت على أهمية المشاركة في تأبين الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة والزكية أرض فلسطين، وقاوموا المحتل ودافعوا عن شرف الأمة.