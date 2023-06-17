الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أصابت فلسطينيا بالرصاص الحيّ وآخرين بالاختناق، واعتقلت اثنين آخرين خلال مداهمات نفذتها لمدينتي جنين ونابلس، تخللها اشتباكات مسلحة في جنين.

وقالت بأن مخيم جنين شهد اشتباكات مسلحة بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال عند منتصف الليلة، تزامنا مع اقتحام قرية برقين جنوب غرب المدينة.

وفي السياق تعاملت الطواقم الطبية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، مع إصابة طفيفة شاب بعد دهسته آلية لجيش الاحتلال، وثلاث إصابات بالاختناق، فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبدالله الشوبكي من المخيم على حاجز حوارة.