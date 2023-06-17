تعرف على فضل صيام يوم عرفة 1444هـ.. أدعية يوم عرفة مكتوبة، يبحث الكثير من المسلمين عن فضل صيام يوم عرفة وأدعية يوم عرفة.

ومن المقرر أن تكون وقفة عرفة يوم 27 يونيو 2023،وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، ويليه أول أيام العيد 28 يونيو.

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فضل صيام وقفة عرفة

وقفة عيد الأضحى المبارك، تسمى وقفة عرفة 2023 أو وقفة عرفات أو يوم عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف لأن الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وفضل صيام يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 من شهر ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها.

فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين».

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: «يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

أدعية يوم عرفة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.

اللَّهُمَّ اغفِرْ لي خطيئتي وجَهْلي، وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئِ وعَمْدي، وكُلُّ ذلك عِندي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أسْرَرتُ وما وما أخَّرتُ، وما أعلَنتُ، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ .

اللهم إني ظلمت نفسي طلماً كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين.

اللَّهُمَّ أصلِحْ لي دُينْي الَّذي هو عِصْمةُ أمرِي، وأصلِحْ لِي دنياي التي فيها مَعاشِي، وأصلح لي آخِرَتِي التي فيها مَعادِي، واجعَلِ الحياةَ زيادةً لي في كُلِّ خيرٍ، والموتَ راحةً لي مِن كُلِّ شرٍّ.

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلهُ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

يا الله ياحي ياقيوم ياذا الجلال والاكرام ياخير من سُئل واكرم من أعطى وأجود من وهب، اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبأسمك الاعظم الذي إذا دعيت به اجبت : اللهم ماقسمته وقدرته في هذه الايام الفضيلة من رحمة ومغفرة وسعة رزق وعتق من النار وطول عمرٍ وهداية وصلاح وشفاء وصحة وتوفيق وقبول، فأجعل لي ولوالديّ واهل بيتي اوفر الحظ والنصيب من هذا الدعاء وحقق امالنا واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، واحفظنا ، وفرج همومنا ، ولا تحرمنا فضلك ياحي ياقيوم.

يا رب رفعت كفيّ داعياً راجياً ان لا ترد دعائي ، يا قاضي الحاجات ، يا كاشف الكربات ، يا مجيب الدعوات ، يا غافر الزلات ، عافنا واعفُ عنا ، فرج همومنا ، واشرح صدورنا ، واصلح احوالنا ، وحقق آمالنا ، واشف مرضانا ، وارحم موتانا ، وأسعد قلوبنا ، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخره ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

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