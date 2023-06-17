هل يجوز صيام يوم عرفة يوم الجمعة؟.. هل يجوز صيام يوم الجمعة؟، يبحث الكثير من المسلمين عن فضل صيام يوم عرفة وأدعية يوم عرفة.

ومن المقرر أن تكون وقفة عرفة يوم 27 يونيو 2023،وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، ويليه أول أيام العيد 28 يونيو.

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وقفة عرفة

وقفة عيد الأضحى المبارك، تسمى وقفة عرفة 2023 أو وقفة عرفات أو يوم عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف لأن الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

صيام يوم الجمعة منفردًا (يوم عرفة)، يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم.

وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده. فإذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه. وفقا لدار الإفتاء

أدعية يوم عرفة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.

اللَّهُمَّ اغفِرْ لي خطيئتي وجَهْلي، وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئِ وعَمْدي، وكُلُّ ذلك عِندي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أسْرَرتُ وما وما أخَّرتُ، وما أعلَنتُ، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ .

اللهم إني ظلمت نفسي طلماً كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين.

اللَّهُمَّ أصلِحْ لي دُينْي الَّذي هو عِصْمةُ أمرِي، وأصلِحْ لِي دنياي التي فيها مَعاشِي، وأصلح لي آخِرَتِي التي فيها مَعادِي، واجعَلِ الحياةَ زيادةً لي في كُلِّ خيرٍ، والموتَ راحةً لي مِن كُلِّ شرٍّ.

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلهُ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

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