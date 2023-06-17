زوجة وليد للرسالة: الإهمال الطبي طريقة أخرى للإعدام

قالت سناء زوجة الـأسير وليد أبو دقة، إن سلطات الاحتلال تتعمد ترك الأسير بدون علاج مناسب، بغية تدهور حالته الصحية ووصوله لمرحلة يستعصي فيها الشفاء.

وأكدّت أبو دقة لـ"الرسالة نت" أنّ هذه السياسة هي طريقة أخرى من طرق الإعدام التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين.

وتوافق في هذه الأيام ذكرى إعدام سلطات الاحتلال البريطاني ل 3 من قادة ثورة البراق عام 1930، وهم "فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير".

أبو دقة أكدّت أن ما حدث مع القادة الثلاثة وإن كان لا يتشابه مع حالة وليد أبو دقة؛ لكن في المحصلة الاحتلال يستهدف الحاق الأذى بالأسرى وصولا لوضع حد لحياتهم، عبر سياسة الإهمال الصحي.

وأضافت أبو دقة: "يريدون أن يوصلوا وليد لمرحلة حتى لو اطلق فيها سراحه لا يصلح معه الاستشفاء من مرضه".

وجرى استئصال ثلثي رئة الأسير أبو دقة الذي أمضى قرابة 38 عامًا في سجون الاحتلال، في ظل التحذير من وضع صحي خطير يتعرض له.