22 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجل 22 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، والسيلة الحارثية في جنين.

كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر غي نابلس، وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب معسكر عوفر وقرية دير بزيع في رام الله، وبلدات برقين وعرابة وفقوعة والسيلة الحارثية في جنين، ومخيم عسكر وبلدى بيت فوريك وبرقة وبيتا في نابلس، بالإضافة إلى تقوع في الخليل، وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 09-06-2023 حتى 15-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 159 عملاً مقاوماً، بينها 23 عملية إطلاق نار ومحاولة طعن.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ المقاومون 1025 عملًا مقاومًا؛ خلال شهر مايو/ أيار الماضي، تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملًا تلتها الخليل بـ 148.