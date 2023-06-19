القيادي أبو كويك: الاعتقال الهمجي لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت اعتداء مرفوض

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن الاعتقال الهمجي لرئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت الأسير المحرر عبد المجيد حسن، من قبل جهاز المخابرات التابع لأجهزة أمن السلطة، والاعتداء عليه وسحله وضربه ومن ثم اعتقاله، لهو اعتداء وتصرف مرفوض ومستهجن.

وأضاف أبو كويك أن هذا الاعتداء الوحشي على الطالب عبدالمجيد ومن أمام بيته وعلى مرأى من أفراد أسرته، لهو بمثابة عدوان سافر على الحركة الطلابية الفلسطينية برمتها وانتهاءك صارخ لحقوق وكرامة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب كافة أبناء شعبنا والمؤسسات القانونية والإنسانية والفصائل الوطنية والإسلامية، بإعلان الموقف الوطني الصارخ والرافض لهذه الممارسات اللاإنسانية والتي لاتخدم سوى الاحتلال.

وحمل السلطة والحكومة المسؤولية عن هذه الانتهاكات والاعتداءات والممارسات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، مطالبا بوقفها والعمل على الإفراج الفوري عن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت وكافة الطلبة المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية، إلى جانب وقف الاعتقال السياسي ووقف الانتهاكات بحق الطلبة والتعرض لعملها النقابي القانوني.

واختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وذلك بعد الاعتداء عليه بشكلٍ وحشي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

ويأتي اعتقال عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، قبل ساعات من إعلان تشكيل المجلس الجديد في الجامعة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وسط تنديدٍ حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.