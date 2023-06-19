الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة

سلمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، جثمان الشهيد محمد أسامة أبو جمعة من مدينة القدس.

وقال محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة، إن سلطات الاحتلال اشترطت على 25 شخصًا الحضور لتسليم جثمان أبو جمعة ودفنه.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استدعت فرق الخيالة في محيط مقبرة باب الأسباط تزامناً مع تسليم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة.

واستشهد الشاب المقدسي محمد أسامة أبو جمعة 23 عاماً، من بلدة الطور، بعد إطلاق الرصاص باتجاهه في 22 أيلول الماضي قرب بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.

جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال تحتجز مئات جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين منذ أكثر من خمسة عقود ويجري دفنهم بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو بقاياهم.

وتحيي الجماهير الفلسطينية 27 أغسطس/ آب يومًا وطنيًا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى العدو الصهيوني.