شاهد| إصابة 6 جنود (إسرائيليين) باشتباكات مع المقاومين في جنين

أُصيب 5 جنود (إسرائيليين) بجراح مختلفة، صباح اليوم الاثنين برصاص المقاومين خلال الاشتباكات المندلعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "والاه" العبري: "إصابة 5 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين".

وأفاد الموقع العبري، بإصابة ستة من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.

أصيب ما لا يقل عن 14 مواطنًا، صباح اليوم الإثنين، بفعل اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لعدة أحياء على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 3 من المصابين وصفت حالتهم ما بين الخطيرة والحرجة، ونقلوا للعلاج في المستشفيات لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات خاصة منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، قبل أن يتم كشفها وتصل تعزيزات عسكرية (إسرائيلية) للمنطقة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة عمارات ونشرت جنود قناصة، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين استخدموا العبوات الناسفة ضد آليات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في عمليتها المتواصلة عرف منهم المحرر عاصم أبو الهيجا أحد نشطاء حركة حماس.

يتبع..

المصدر: القدس