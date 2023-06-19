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مصر تدين العدوان (الإسرائيلي) على جنين

الرسالة نت- القاهرة

أدانت مصر، اليوم الإثنين، الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على مدينة جنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 31 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

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