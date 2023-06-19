نددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وبما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم مستخدمًا صنوف الأسلحة والمروحيات العسكرية في قصف المدنيين.

وقال السفير سعيد أبو علي؛ رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية في الجامعة العربية، إن العدوان على جنين يأتي استمراراً وتصعيداً للعدوان الإسرائيلي والحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واعتبر "أبو علي" في تصريح صحفي حصلت عليه "الرسالة نت"، أن العدوان على جنين والخطط الاستيطانية الجديدة " تسريع لخطوات الضم الزاحف للضفة الغربية والتهويد والتطهير العرقي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني".

ونوه إلى أن ذلك "انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي أفق لفرص تحقيق السلام".

وحمّلت الأمانة العامة للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات العدوان "الشرس والشامل" على الشعب الفلسطيني، و"التمادي" المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم؛ بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وهيئاته، للتحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية اليمنية إلى إشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والانتقال بها إلى التطبيق الفعلي عبر ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدًا.

وطالبت الأمانة العامة، مجلس الأمن بممارسة اختصاصاته وتحمل مسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بقراراته التي ينبغي إنفاذها على نحو عاجل يضع حدًا لحالة العجز والمعايير المزدوجة التي تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه.