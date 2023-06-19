ناشطة بالداخل: الاحتلال أصدر أحكام وغرامات مرتفعة جدًا بحق شباب هبة الكرامة



قالت سرين جبرين، عضو حراك مساندة معتقلي "هبة الكرامة" في الداخل المحتل، إن الاحتلال أصدر أحكام جائرة وكبيرة على جميع المعتقلين في ظلّ مطالبتهم بحقوق الإنسان، فهناك من حوكم عشر سنوات، وغيره وصل الحكم عليه 15سنة، وغراماتٍ مالية تصل إلى 250 ألف شيكل، تسلّمها الشاب أدهم بشير.

وأكدّت جبرين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ تغيب الحاضنة الشعبية والحراكات والأحزاب السياسية والقيادة عن قضية المعتقلين، والأمر يصل إلى الحدّ الأسوأ.

وأوضحت أن لوائح الاتهام المقدمة للمعتقلين متشابهة في معظمها، كرمي الحجارة، الاعتداء على الشرطي، الاعتداء على مستوطن، الإرهاب، وغيرها.

وأضافت: " يعيش المعتقلون، في ظروف صعبة، ومنهم من يعاني الأمراض، وبالمقابل يتم منعهم من العلاج بسياسة الاهمال الطبي".

وبيّنت جبرين أن من الصور الوحشية التي يعانيها المعتقل، أخذ اعترافات منه تحت الضغط والتعذيب، ومنع عوائلهم من الزيارات ووصولهم أحيانًا للزيارة دون إدخالهم.

وتابعت: " البليّة هنا، أن غالبيتهم العظمى تتراوح أعمارهم بين الـ ١٨ والـ ٢٤ عام، أي انهم يقضون على هذا الجيل ويشكلون وسيلة ردع لأي هبّة مستقبلية".