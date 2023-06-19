القسام: تصدينا لاقتحام جنين بالعبوات المتفجرة والرصاص

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، عن تصدي مقاوميها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة مدينة جنين ومخيمها، واستهدافهم بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الإثنين تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن مقاوميها استهدفوا طيران الاحتلال المروحي وآلياته وجنوده الاحتلال بعبوات متفجرة مكثفة، وإطلاق كثيف للرصاص.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعترفت لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية، وجنوده.

وشددت كتائب القسام على استمرار المقاومة الفلسطينية، وأنها ستُبقي سيفها مشرعاً على الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه حتى دحره عن فلسطين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم هجوماً عنيفاً على مدينة جنين، ما أدى لاشتباكات مسلحة أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعشرات الإصابات.

وعن خسائر الاحتلال، أصيب سبعة جنود إسرائيليين صباح اليوم في تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار في مخيم جنين أثناء الاقتحام.