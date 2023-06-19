الحكم بالمؤبد و 50 عام على الأسير علاء كبها

أصدرت محكمة الاحتلال مساء اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد و50 عاماً على الأسير الفلسطيني علاء كبها، منفذ عملية دهس بالضفة الغربية عام 2018.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن محكمة الاحتلال أصدرت حكمها بالسجن المؤبد و50 عام على منفذ عملية الدهس شمال الضفة الغربية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل الجندييْن زيف داوس، والرقيب نيتانئيل كاهالاني.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير علاء كبها (32 عاما) بالقتل، بعد أن نسبت إليه تنفيذ عملية دهس في 13 آذار/ مارس 2018، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب اثنان آخران قرب مستوطنة "مفو دوتان"، شمال الضفة الغربية.

يُشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت إلى المحكمة العسكرية "شومرون" قرب قرية سالم بالضفة الغربية، لائحة اتهام معدلة ضد علاء، وتبنت المحكمة ادعاء النيابة بأن كبها دهس الجنود عمدًا بهدف التسبب في وفاتهم.