غوتيريش: توسيع المستوطنات محرك رئيسي للتوتر

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حث (إسرائيل) على وقف ما وصفها بقرارات مقلقة بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والعدول عنها.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، أن "الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي (..) إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل قابل للاستمرار على أساس دولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأشار إلى أن "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة"

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في وقت سابق معارضتهم للتغييرات التي أجرتها (إسرائيل) في إدارة مسألة البناء الاستيطاني، وتسمح بتسريع وتيرته بشكل غير مسبوق، واعتبرتها "إجراءات أحادية الجانب تشكل عقبة أمام جهود تحقيق السلام".

المصدر: القدس