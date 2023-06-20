(إسرائيل) تكشف.. جنين كادت تسقط طائرة مروحية

كشفت القناة (11 كان) العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المروحية العسكرية التي اصيبت بالرصاص في جنين هبطت إثر عطل أصابها من الرصاص الذي أطلقه المقاومون اتجاهها في جنين أمس.

وقالت القناة في خبر حصري: "خلال عملية انقاذ الجرحى في جنين ، تم تفعيل ست طائرات عمودية مقاتلة من طراز أباتشي".

وأضافت: "أصيبت إحدى المروحيات بمقذوف (رصاصة كبيرة) في الذيل ولم تعد إلى قاعدة القوات الجوية و اضطررت إلى الهبوط في منطقة مفتوحة في منطقة العفولة، وبقيت هناك ليلا وصباحا".

ونشرت القناة (كان 11) صور للاباتشي لحظة هبوطها الاضطراري بسبب العطل الذي تسبب به رصاص جنين.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي): "المروحية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي أصيبت أمس ، هبطت في منطقة مفتوحة إثر عطل ، عندما هبطت المروحية ، تم اكتشاف عدد من المقذوفات التي تسببت على ما يبدو في العطل".

وأضاف: "يصلح المروحية حاليًا فني في القوات الجوية وستقلع بعد إصلاحها إلى قاعدتها الدائمة".