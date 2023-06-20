جماهير حاشدة تشيع جثمان الشهيد الجعص في جنين

شيعت جماهير فلسطينية حاشدة، الثلاثاء، جثمان الشهيد أمجد عارف الجعص (48 عاماً) الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس وصولاً إلى مخيم جنين، بمسيرة جابت شوارع المخيم، ردد المشاركون خلالها الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية وعدوانه المستمر على شعبنا، خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم نقل إلى المسجد الكبير حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

يشار الى أن نجل الشهيد أمجد جعص "وسيم جعص"، قضى برصاص الاحتلال أيضاً، في 25 كانون ثاني/ يناير من العام الجاري بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين، استشهد على أثرها 9 مواطنين.