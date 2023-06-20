حماس: عملية نابلس بداية لسلسلة أعمال المقاومة للدفاع عن شعبنا

قال قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، :"على حكومة الاحتلال أن تدرك أن استمرارها في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجع دولتهم الهشة وتحيل ليل جنودهم ومستوطنيهم إلى كابوس".

وأكدت الحركة في بيان وصل الـ "الرسالة نت"، مساء الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار البطولية جنوب نابلس، والتي جاءت ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده.

وزفت الحركة إلى أبناء شعبنا البطل وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، أحد أبطال العملية، الشهيد المجاهد القسامي: مهند فالح شحادة (26 عامًا)، الحافظ لكتاب الله والأسير المحرر، وهو من قرية عوريف جنوب غرب نابلس، مؤكدة أنّ من حق شعبنا الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة.