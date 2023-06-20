القيادي مرداوي: مشاريع الاحتلال ستبوء بالفشل وستقاوم بردود نوعية

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن شعبنا الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال، وإن جميع مشاريع العدو الصهيوني ستبوء بالفشل وستقاوم بردود نوعية.

وأوضح القيادي مرداوي أن الشباب الثائر الفلسطيني في الضفة المحتلة ينخرط في الدفاع عن المشروع الفلسطيني المقاوم.

وأضاف: "نراهن على شعبنا الفلسطيني ومقاومته في حماية المشروع الفلسطيني المقاوم".

وأشار إلى أن حركة حماس تتصدر مشروع الدفاع عن فلسطين وحماية المشروع الوطني الفلسطيني المقاوم، وهي لن تصمت على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وستجعله يدفع الثمن باهظاً.

ولفت إلى أن التطبيع مع الاحتلال عار على الأنظمة العربية، مطالبا الدول العربية والإسلامية بموقف ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية.

كما دعا مرداوي العالم بأكمله لنصرة القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا.

ونفّذ القساميان الشهيدان مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما)، وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما)، من بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، عملية إطلاق نار جنوب المدينة أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

ونفذ الشهيدان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، واستشهد "شحادة" في موقع العملية، فيما ارتقى "صباح" شهيدا بعد انسحابه وإطلاق النار تجاه مركبة كان يستقلها في طوباس.

وقام جيش الاحتلال بمطاردة الشهيد "صباح" الذي انسحب من مكان العملية، مشيرا، إلى أنه تم العثور على السيارة التي فر بها من مكان الحادث وكان بداخلها سلاحًا زعم أنه استخدمه في الهجوم.

من جهتها نعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية أمير كلية الرياضة السابق، الشهيد البطل مهند شحادة، مؤكدة أنه أحد كواردها.

كما نعت حركة "حماس" الشهيدين، مؤكدة أن العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال أمس على جنين، "ولتلتقي ضربات المقاومة المتصاعدة في جنين وسلواد ومن كل مكان، وتتصدى لجرائم الاحتلال وتواجه غطرسته".