اعتداءات للمستوطنين في نابلس والأغوار ودعوات للخروج والتصدي لها

اعتدى المستوطنون، اليوم الثلاثاء، على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بنابلس والأغوار، فيما دعت جهات فلسطينية للخروج والتصدي لاعتداءاتهم.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، منازل المواطنين قرب مدخل اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وحطموا محتويات أحد المحلات.

وتصدى المواطنون لهجوم المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، جرى نقله إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أحرق المستوطنون عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل وأشجار الزيتون، بينما أغلق مستوطنون، الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأصيب طفل، جراء تعرضه للدعس من قبل جيب عسكري إسرائيلي، شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما نقل إلى مستشفى رفيديا جراء دعسه من جيب للاحتلال في بلدة النصارية، شرق نابلس.

وفي الأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون، مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب مستوطنة "مخولا".

وتشهد عدة طرق في الضفة الغربية منذ ساعات، اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم.