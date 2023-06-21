موعد عيد الأضحى 2023.. العد التنازلي لعيد الأضحى 2023.. موعد عيد الأضحى فلكياً، يبحث الكثير من الأفراد على متى عيد الأضحى 2023.

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متى عيد الأضحى 2023

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

بدأ العد التنازلي لـ موعد اجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

ويأتي يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، و أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023، و إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023، واليوم الرابع يكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد.

حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا.

أجدد التهاني بعيد الأضحى 2023



عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الأضحى نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الأضحى مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد الأضحى سعيد.

تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.

تبدأ الأضحية من أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى آخر أيام التشريق pic.twitter.com/QyHZQEGzIB — وكالة الرأي (@alrayps) June 21, 2023

عيدكم سعيد وعساكم من عواده.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الأضحى المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير.

تقبل الله منا ومنكم العبادات وأسعدكم بعيده فرحا وسرورا ورضا.

تهاني كثيرة مكللة بالورود والريحان أقدمها لكم امتنانا بجميل مشاعركم لأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك.

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