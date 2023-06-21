البرغوثي للرسالة: إرهاب عصابات المستوطنين بـ(ترمسعيّا) تكرار للنكبة

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إرهاب عصابات المستوطنين الذي يمارس الان في مناطق ترمسعيا و حوارة و اللبن وغيرها، استنساخ وتكرار لإجرام وإرهاب العصابات الاستيطانية أثناء النكبة عام ١٩٤٨.

وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ ما يحدث يأتي في سياق تراكم السياسة الإرهابية الإسرائيلية بحق شعبنا، مضيفا: "ما يحدث كله يأتي في سياق فتح الباب أمام مخططات الترحيل".

واعتبر ما يجري هي مواجهة شاملة ضد الاحتلال، يجب أن يقابل بانتفاضة شاملة فلسطينية.

وتابع البرغوثي: "اليوم دخلنا مرحلة جديدة متضحة المعالم، لا مجال فيها الا بانتفاضة شعبية شاملة؛ لكي لا يترك شعبنا نهبًا لهؤلاء المستوطنون".

وأوضح أن هذا الأمر يستدعي وجود قرارات سياسية، "لا يعقل أن يجري كل هذا الإرهاب الإسرائيلي، في ظل الحديث عن رغبة عقد جلسات جديدة في شرم الشيخ، والمسؤولية التي تقع على عاتق القيادة، هي توحيد الجهود في استراتيجية وطنية موحدة".

ونبه إلى أن الصمت الدولي هو ما يشجع هؤلاء المجرمين الفاشيين، بالإمعان في جرائمهم بحماية و رعاية جيش الاحتلال و حكومة نتنياهو الفاشية.

وهاجم مستوطنون منازل المواطنين وأراضيهم في قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لهجوم المستوطنين.

وأشعل المستوطنون النار بمنازل المواطنين خلال الهجومِ، فيما وصف شهود عيان الحدث بـ "المجزرة".

كما أقدم المستوطنون على إحراق عدد من السيارات، وسط حالةٍ من الغضب في صفوف المواطنين الذي يحاولون التصدي لاعتدائهم، وهجوم البربري.

ودعاء أهالي بلدة "ترمسعيا" في رام الله للتصدّي لاعتداءات المستوطنين الذين ما زالوا يهاجمون البلدة.

وهاجم مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم عددًا من مناطق بالضفة الغربية تخللها عمليات إحراق واعتداءات بحق الفلسطينيين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، في الآونة الأخيرة.