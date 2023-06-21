قال وليد عساف عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير ورئيس لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني، إن ما يحدث في ترمسعيا هو انفلات خطير من المستوطنين المسلحين بسلاح دولة الاحتلال، ويتصرفون بشكل عدواني.

ووصف عساف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، ما يحدث بـ(جريمة الحرب)، الذي يستخدم فيه سلاح الجيش وتحت حمايته ضد مواطنين آمنين.

وأكدّ أن الاحتلال يحاول طرد مجموعة سكان من أراضيهم وتشكيل حالة رعب ضد الفلسطينيين.

وأوضح عساف أن ما حدث في حوارة وترمسعيا، تعبير عن جريمة الحرب التي تحصل، والتي لم تجد من يردعها ولا من يضع حدا لها لهذه اللحظة.

وأضاف: "هذه حرب منظمة بحماية وتعليمات من الجيش والشرطة والحكومة الإسرائيلية، وهو الأخطر خاصة مع احتراق المئات من المنازل والممتلكات".

وأكدّ أنه إذا أردنا تشكيل لجان حماية شعبية فيمكن أن تحقق حالة من الردع، ولهذا يجب أن نشكل لجان حماية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ودعا عساف السلطة الفلسطينية لتوفير غطاء للجان الحماية التي تتصدى لهذه الجرائم، "بدون هذه اللجان الحقيقية المنظمة والقادرة على إسناد بعضها البعض، لا يمكن التصدي لهجمات المستوطنين، وسنكون أمام مرحلة تهجير قسري للفلسطينيين واستباحة دمائهم".

وطالب أبناء الفصائل وتحديدا حركة فتح، بتشكيل لجان في كل قرية بالتعاون مع الهيئات المختلفة، مع ضرورة استنفار الجميع، متابعا: "هناك نماذج ناجحة كبحت جماح المستوطنين، كبيتا التي لا يجرؤ أحدًا منهم أن يقتحمها".