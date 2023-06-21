محدث|| اعتداءات للمستوطنين بمناطق مختلفة من الضفة

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

ففي قرية حوسان غرب بيت لحم، أضرم مستوطنون النيران في أراضي منطقة قديس، الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى لصعوبة في الوصول إلى الأراضي لإخماد النيران.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية، تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي قرب الشارع الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، وأغلقت مدخلي القرية الغربي.

وفي سلفيت، اعتدى مستوطني مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي قرية ياسوف شرق المدينة، على مركبات المواطنين بعد أن تجمعوا على مدخل القرية، وحطموا زجاج عدد من المركبات.

وفي نابلس، جدد مستوطنون، للمرة الثانية هجومهم على بلدة برقة شمال غرب المدينة، وحالوا مهاجمة منزل محمد أمين الشيخ حجي على مدخل البلدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن أهالي البلدة، تصدوا لهجوم المستوطنين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 310 اعتداءات للمستوطنين سُجلت منذ أمس في المناطق المحيطة بنابلس.

وأوضح دغلس في تصريح صحفي، أن هجمات المستوطنين شملت عمليات حرق منازل ومركبات وأراض زراعية وتخريب ممتلكات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات في تصاعد، إذ تشهد مناطق شمال الضفة انتشارا واسعا للمستوطنين.

وفي الأغوار الشمالية، شرع مستوطنون، ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "سلعيت" بالأغوار الشمالية.

واستشهد الشاب عمر هشام عبد الله جبارة "قطين" (27 عاما)، و أُصيب 15 فلسطيني بينهم إصابتان خطيرتان، في ترمسعيا وكفر مالك وبيت أمر، إثر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ ظهر اليوم.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد استشهاد الشابين مهند شحادة، وخالد صبّاح، برصاص الاحتلال، عقب تنفيذهما عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" الواقعة بين نابلس ورام الله، يوم أمس الثلاثاء، وأدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح.