حماس: جريمة العدو باغتيال المقاومين في جنين لن تمر دون رد وعقاب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد وعقاب من شعبنا ومقاومته، مشددا على أن معادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، :"أن استخدام جيش الاحتلال للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير، يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان".

وأضاف قاسم: "كل هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني ، بل تزيده إصرارا على تصعيد مقاومته وثورته".