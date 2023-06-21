بدران يهاتف عائلتي الشهيدين شحادة وصباح ويشيد ببطولاتهما

هاتف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، عائلتي الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح من بلدة عوريف في نابلس، معبرًا عن فخر وتقدير قيادة حماس، والشعب الفلسطيني بالشهيدين القساميين اللذين مرغا أنف الاحتلال في التراب.

وقال بدران خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع والد الشهيد خالد صباح ووالدة الشهيد مهند شحادة: "إن الشهيدين تمكنا من تأديب الاحتلال، وضربه في مقتل في وقت صعب جداً خاصة بعد الأحداث في جنين، ومحاولات تقسيم المسجد الاقصى، مؤكدا أن المقاومة هي درب حركة حماس والشعب الفلسطيني حتى التحرير وإنهاء الاحتلال".

من جانبهما، عبرت عائلتا الشهيدين صباح وشحادة، عن اعتزازهما بحركة حماس، وأكدا أن ابنيهما تمنيا الشهادة وسارا على هذا الطريق حتى نالاها، وشددتا على أن كل الصعاب والتضحيات، تهون من أجل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.