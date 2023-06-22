ناصر الدين: الإبعادات بالقدس لن تزيدتا الا نصرًا

أكدّ عضو المكتب السياسي هارون ناصر الدين، إنّ سياسة الإبعادات لن تزيدنا إلّا نصرا، وأن تقسيم القدس خطر أحمر.

وقال ناصر الدين لـ"الرسالة نت"، إنّ الاجراءات ضد أبناء ومشايخ القدس وهذه الاعتقالات والإبعادات لن تزيدنا إلا إصراراً على إستعادة حقوقنا ان شاء الله فقد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي ويزول.

وأوضح أنّ بناء المزيد من المستوطنات لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على استعادة فلسطين كل فلسطين ولن يتوقف حتى يصبح شعبنا حراً وتعود الحقوق الى أهلها.

وذكر ناصر الدين أنّ إمعان الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا الفلسطينى وإستخدام طائراته الحربية ضد شعبنا الأعزل والاعتداءات على المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي لن يقابله الشعب الفلسطينى سوى بالمقاومة والصمود.

وأكدّ أن هذه الجرائم وما يقوم به الاحتلال الصهيونى وقطعان مستوطنيه من إحراق للممتلكات في شمال الضفة وعمليات القتل الممنهجة في الضفة والقدس وغزة سيجعل الشعب الفلسطينى يقف أمام كل هذه الجرائم ويرد عليها بكل عزم وتحدي واصرار.