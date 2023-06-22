فوائد البطيخ الأحمر للقلب

كشفت دراسة أنَّ تناول البطيخ يمكن أن يساعد في الواقع على زيادة إجمالي المغذيات وجودة النظام الغذائي.

فالأشخاص الذين يتناولون البطيخ يحصلون على كميات أكبر من العناصر الغذائية التي تحمي القلب من الأمراض، بما في ذلك الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى.

كما سجل الأشخاص من تحليل بيانات من تناولوا البطيخ، أيضاً كميات أقل من السكريات المضافة ومجموع الأحماض الدهنية المُشبَّعة.

فالبطيخ فاكهة تقدم طريقة رائعة لمساعدتك على البقاء رطباً (بمحتواها المائي الكبير)، وهي غنية أيضاً بالفيتامينات سي والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم".

فالبطيخ منخفض الحِمل الغلايسيمي (نسبة السكر في الدم)؛ مما يدحض فكرة أنَّ تناول البطيخ سيؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم والأنسولين".

وتربط كيركباتريك فوائد البطيخ لصحة القلب بالليكوبين على وجه التحديد، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية.

والليكوبين هو المغذي الذي يعطي الصبغة الوردية أو الحمراء لبعض الفواكه.

وتشير الأبحاث إلى أنَّ الليكوبين مرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب.

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إنَّ الدراسات أظهرت أنَّ كوباً ونصف الكوب من البطيخ يحتوي على حوالي 9 إلى 13 مللغراماً من الليكوبين.

لذا في المتوسط​، يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين بنسبة 40% أكثر من الطماطم، بحسب كيركباتريك، التي استشهدت بالتقرير.

وتضيف كيركباتريك أنَّ البطيخ "غني بالحمض الأميني المعروف باسم سيترولين".

واشتهر السيترولين في صورة مكمل غذائي مع التمارين الرياضية؛ لأنه يُمكِّن من توسيع الأوعية الدموية، وقد يعزز نمو العضلات.

ووفقاً لما ذكره موقع WebMD الطبي الأمريكي، فإنّ الأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين الموجودة في البطيخ، تساعد في نقل الدم عبر الجسم، ويمكن أن تخفض ضغط الدم.

كما أكد الموقع أنّ تناول البطيخ يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

السعرات الحرارية في البطيخ

على الرغم من أن البطيخ يفتقر إلى البروتين والحديد، فإنه لا ينبغي التقليل من القيمة الغذائية للبطيخ؛ لأنه قليل الدهون والصوديوم والكوليسترول، وهو معتمد من جمعية القلب الأمريكية لفحص القلب.

حتى بذور البطيخ لها فوائد، مع المغنيسيوم والحديد والدهون الصحية والزنك.

وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كوباً واحداً من البطيخ المقطع يحتوي على 46 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى:

0 غرام من الدهون.

1 ملغ صوديوم.

9 غرامات سكر.

10 ملغ من الكالسيوم.

12 ملغ من فيتامين سي.

15 ملغ مغنيسيوم.

139 غراماً من الماء.

يحتوي البطيخ على 170 ملليغراماً من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات وتوازن السوائل في جسمك.

كما أنّ مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض الموجودة في البطيخ مثل الليكوبين والكوكوربيتاسين E قد تساعد في حمايتك من أمراض، مثل السرطان أو مرض السكري.

من القيمة الغذائية للبطيخ؛ لأنه قليل الدهون والصوديوم والكوليسترول.

فوائد بذور البطيخ وقشوره

قبل أن ترمي القشور في سلة المهملات، خذ ثانية في المرة القادمة للنظر في الفوائد الصحية لقشر البطيخ والبذور.

تحتوي قشور البطيخ على سكر أقل وألياف أكثر من لحمها، وتحتوي أيضاً على سيترولين.

أما بذور البطيخ – المجففة أو الخام – فغنية بالمغنيسيوم والفولات، مما يساعد جسمك على العمل بشكل جيد وتجنب الأمراض.

تحتوي البذور أيضاً على أنواع الأحماض الدهنية التي تخفض الكوليسترول الضار في الدم، وتساعدك على تجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأخيراً، فإنّ تناول البطيخ وحده لن يساعدك في وقاية نفسك من أمراض القلب بشكل كامل، إذ يؤثر نمط حياتك بالكامل على صحة قلبك، لذا تأكد من ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، والحد من الدهون المشبعة.