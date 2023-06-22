بالفيديو والصور|| إصابات بهجوم للمستوطنين على بلدة جالود بنابلس

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، جراء هجوم للمستوطنين على بلدة جالود جنوب شرق نابلس.

وأكد رئيس مجلس قروي قريوت نضال البوم، تسجيل إصابات بالرصاص المطاطي والحجارة جراء هجوم المستوطنين على بلدة جالود جنوب شرق نابلس، بحماية من جيش الاحتلال.

وقال "البوم" إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية بحماية جيش الاحتلال وتصدى لهم الأهالي، وسُجلت 5 إصابات اثنتين بالشظايا، و3 إصابات بالحجارة، جراء اعتداءات المستوطنين.

فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الطبية، بوجود إصابتين بالرصاص إحداها بالبطن وأخرى بالرأس، بفعل اعتداءات المستوطنين في جالود، مشيرةً إلى أنه جرى نقلهم إلى مستوصف قبلان وحالتهم مستقرة.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين هاجموا منازل وممتلكات المواطنين في بلدة جالود جنوب شرق نابلس، فيما دعت مساجد بلدة قصرة الأهالي للتوجه إلى بلدة جالود للتصدي لهجوم المستوطنين على البلدة.

وشن مستوطنون أمس، والليلة الماضية سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل والمركبات، وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

ونفّذ جيش الاحتلال ومستوطنوه 492 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي





