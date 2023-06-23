عمليات إطلاق نار في نابلس وجنين والخليل وتصدي للمستوطنين برام الله وبيت لحم

شهدت الضفة الغربية الليلة وفجر اليوم الجمعة، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، وعمليات تصدي شعبية لهجمات المستوطنين في مناطق عدة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر.

ونشر الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم عسكر، وأصاب عدة شبان بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر طبية أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في البطن وصفت حالته بمستقرة، كما أصيب شاب آخر بالرصاص في الرقبة والكتف وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا بنابلس للعلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد القسامي حسن قطناني في حي المساكن الشعبية، وخربت محتوياته قبل اعتقال شقيقه عبدالله.

كما اعتقل الاحتلال الشاب عامر المصري شقيق الشهيد القسامي معاذ المصري من منزله في حي المساكن الشعبية.

وطالت الاعتقالات الأسيرين المحررين عبدالله وعاصم بشكار بعد اقتحام منزليهما في حي المساكن الشعبية، وتم الإفراج عن عاصم لاحقاً.

وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "شاكيد" الجاثمة على أراضي المواطنين غرب المدينة.

كذلك أطلق مقاومون النار عدة مرات صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها شارع حيفا بمدينة جنين.



عمليات إطلاق النار امتدت أيضاً إلى مدينة الخليل، بعملية نفذها مقاومون واستهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة البياضة في بيت أمر.

وتعرضت البلدة لاقتحام من قوات الاحتلال التي اعتقلت الأسير المحرر صهيب الشقدام والشاب عبد الله أكرم اخليل عقب اقتحام منزليهما.

*ردع المستوطنين*

وفي بيت لحم نجح أهالي بلدة نحالين في التصدي لهجوم المستوطنين على منازل المواطنين في أطراف البلدة.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطّاطية على مدخل نحالين، وحطموا مركبات للمستوطنين الذين شاركوا في الهجوم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ثانية عند مدخل البلدة.

وفي بيت لحم أيضاً، اعتقل الاحتلال المواطن محمد الفاغوري عقب استهداف مركبته بالرصاص عند مدخل بيت ساحور شمال شرق المدينة.

وشهدت مدينة رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين جددوا الهجوم على بلدة سنجل شمال المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن شاباً من سنجل أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في وجهه، خلال التصدي للمستوطنين واجبارهم على الهرب.

كذلك تصدى الأهالي للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال في قرية أم صفا غرب رام الله.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية في قرية أم صفا بقنابل الغاز، في وقت اندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين عند مدخل بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أن مواطناً أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر بدير دبوان، وقد أدخل للعلاج بمجمع فلسطين الطبي وحالته غير مستقرة.

وكان مستوطنون قد رشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة بالقرب من مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وشهدت مدينة القدس الليلة فوجر اليوم مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي سلوان وجبل المكبر.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم الصحفي مجدي عبيسان، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في بلدة سلوان.

وأطلق الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال خلال المواجهات في سلوان وجبل المكبر.