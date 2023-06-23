مؤتمر مهم لعلماء الأمة غدا احتجاجا على حرق المستوطنين للمصاحف

قال د. محمد الصغير رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، إنّ لفيفا من العلماء والهيئات سيعقدون يوم غد السبت مؤتمرا مهما وعاجلا، استنكارا لحرق الاحتلال وقطعان مستوطنيه المصحف في عدد من المساجد خلال استباحتهم لقرى بالضفة.

وأكدّ الصغير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذا الاعتداء الهجمي الذي ترافق مع هجوم إرهابي لعدد من القرى، يشكل حلقة من منهجية وعقيدة تسير عليها حكومة الاحتلال المتطرفة من خلال إتاحة المجال لتلك العصابات لممارسة اعتداءاتها وأفعالها الشنيعة والمجرمة.

وأوضح أن تمزيق المصحف يندرج ضمن الحرب الدينية المستمرة بقيادة المستوطنين ودعم كامل من حكومة الاحتلال، والتي تستهدف الأقصى والقدس وكل مساجد فلسطين وأرضها، وهذه الحرب تشتد وبشكل متصاعد في هذه الأيام.

وشددّ على أنه يردع هؤلاء إلا وقوف الأمة بكل طاقاتها تجاه عصابة الاحتلال، واستمرار قوافل الشهداء الأبطال، والشباب الأحرار من أمثال محمد صلاح من مصر ومهند شحادة من الضفة.