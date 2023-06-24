الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن إبراهيم صباح عقب اقتحام منزله في قرية عوريف جنوب نابلس، والتي شهدت خلال الأيام الماضية اعتداءات متصاعدة من المستوطنين.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب جهاد عبيد من منطقة الواد في مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاصم بشكار، بعد مداهمة منزله في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، فيما اعتقلت شقيقي الشهيدين القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري شرق المدينة.

واقتادت قوات الاحتلال عبد الله قطناني شقيق الشهيد حسن قطناني، وعامر المصري شقيق الشهيد معاذ المصري من مخيم عسكر شرق نابلس، إلى مراكز الاعتقال.

وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب استشهاد فلسطيني، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، وأدت إلى إصابة أحد جنود الاحتلال، وهو حارس أمن كان متواجداً قرب الحاجز العسكري.

وذكر جيش الاحتلال أن منفذ العملية وصل من الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا مشيا على الأقدام قبيل الفجر، وأطلق النار على الجنود المتواجدين قرب حاجز قلنديا، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجراح.