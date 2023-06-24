تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل ضد أوامر الهدم والإخلاء والغرامات المالية

شارك المئات في مدينة الطيبة وقلنسوة في مظاهرة احتجاجية أقيمت أمس الجمعة على شارع 444 احتجاجًا على قرارات سلطات الاحتلال على توزيع أوامر هدم وإخلاء لمحال تجارية ومنازل وبركسات وفرض غرامات مالية عليهم.

وأغلق المحتجون الشارع ورفعوا شعارات، "لا لهدم البيوت العربية"، و"الجماهير العربية موحدة ضد هدم البيوت"، "نضالنا الشعبي مستمر لتحقيق أهدافنا، لإلغاء كل الغرامات، والإنذارات".

واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين، وذكرت مصادر محلية بأن عناصر من قوات الاحتلال تقدموا بمركبات الشرطة تجاه المتظاهرين للتسبب لهم بأذى.