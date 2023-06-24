أول حالة وفاة بفيروس أوز في اليابان

توفيت امرأة في السبعينيات في مقاطعة إيباراكي شمال شرقي العاصمة اليابانية طوكيو بعد إصابتها بفيروس "أوز"، ما يجعلها أول وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وقالت السلطات الصحية إن الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ولم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن، رغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقا لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي، وأُدخلت المستشفى بعد أن ساءت حالتها، حيث تم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس "أوز" الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وبحسب المعهد فإن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، مشدداً على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره.