49 مؤسسة من علماء الأمة تستنكر تدنيس المستوطنين لمسجد وحرق المصحف بنابلس

استنكرت 49 من مؤسسات علماء الأمة في مختلف بلاد العالم الإسلامي، اليوم السبت، ممارسات المستوطنين (الإسرائيليين) في تدنيس وتمزيق المصحف الشريف واقتحام المساجد بالكلاب في نابلس فلسطين .

وقد شارك فضيلة الشيخ د.عصام البشير رئيس مؤسسة أمناء الأقصى - للدعاة وخريجي الشريعة ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في جلسة تلاوة البيان التي بثت بمختلف القنوات الإعلامية.

كما كانت مؤسسة أمناء الأقصى من الجهات الموقعة على البيان .

وجاء بالبيان مطالب لتخصيص فقرات من خطبة الجمعة ودعاء عرفة لهذا الحدث الجسيم، كما جاء به تثبيت المفاهيم المتعلقة بالصراع؛ ومطالبة الأمة للإسهام في حماية المقدسات.