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49 مؤسسة من علماء الأمة تستنكر تدنيس المستوطنين لمسجد وحرق المصحف بنابلس

وكالات- الرسالة نت

استنكرت 49 من مؤسسات علماء الأمة في مختلف بلاد العالم الإسلامي، اليوم السبت، ممارسات المستوطنين (الإسرائيليين) في تدنيس وتمزيق المصحف الشريف واقتحام المساجد بالكلاب في نابلس فلسطين .

وقد شارك فضيلة الشيخ د.عصام البشير رئيس مؤسسة أمناء الأقصى - للدعاة وخريجي الشريعة ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في جلسة تلاوة البيان التي بثت بمختلف القنوات الإعلامية.

كما كانت مؤسسة أمناء الأقصى من الجهات الموقعة على البيان .

وجاء بالبيان مطالب لتخصيص فقرات من خطبة الجمعة ودعاء عرفة لهذا الحدث الجسيم، كما جاء به تثبيت المفاهيم المتعلقة بالصراع؛ ومطالبة الأمة للإسهام في حماية المقدسات.

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https://alresalah.ps/p/285572

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