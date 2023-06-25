19 عملاً مقاوماً وإصابة 3 جنود (إسرائيليين) في الضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 19 عملا مقاوماً، أدت إلى إصابة 3 من جنود الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق مركبة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 10 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من القدس، ورام الله وجنين، وبيت لحم ونابلس.

وأصيب جنديان أحدهما بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز قلنديا في القدس، استشهد منفذها الشاب اسحاق حمدي أمين العجلوني 17 عام من بلدة كفر عقب.

كما أصيب جندي وأحرقت مركبة عسكرية خلال المواجهات مع قوات الاحتلال والتصدي لهجمات المستوطنين في قرية أم صفا قضاء رام الله، كما أطلقت النار على قوات الاحتلال قرب بلدة ترمسعيا.

ونفذ مقاومون أيضاً عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب مرج بن عامر في جنين.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ المقاومون 1025 عملًا مقاومًا؛ خلال شهر مايو/ أيار الماضي، تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملًا تلتها الخليل بـ 148.