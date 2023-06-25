الاحتلال يعتقل محررًا من القدس واشتباكات مسلحة في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أسيرًا محررًا من القدس المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين، وواصل المستوطنون اعتداءاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الأسير المحرر سليمان أبو غوش.

وأبو غوش هو شقيق الشهيد حسين (19عامًا)، حيث استشهد في 25 يناير الماضي، بعد تنفيذه عملية دهس بالقرب من مستوطنة "كوخاف يعقوب"، واحتجز الاحتلال جثمانه عشرة أيام قبل تسليمه.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مـقاومين وقوات الاحتلال في منطقة "الحرش" غرب جنين.

وسلمت قوات الاحتلال مساء أمس، الشاب محمد الصوص من مخيم جنين، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي الخليل، ألقى شبان زجاجة حارقة على برج الاحتلال العسكري المقام مقابل مخيم الجلزون.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين، حيث حرق مستوطنون محولاً للكهرباء وتسببوا بقطع الكهرباء عن قرية أم صفا برام الله.

ورشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة عند دوار عين أيوب غرب رام الله، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي (29 عاما) بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأطلق مستوطنون النار، صباح اليوم، صوب ممتلكات المواطنين في قرية المغير برام الله، مما تسبب بأضرار في الممتلكات.