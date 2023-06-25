الهيئة الدولية (حشد) تخرج 18 باحث وباحثة من برنامج (الباحث القانوني)

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، السبت، بمكتبها بمدينة غزة، البرنامج التدريبي (الباحث الحقوقي) في دفعته التاسعة، بمشاركة 18 خريج وخريجة.

وضم التدريب مجموعة من المساقات التدريبة التي ركزت على القانون الدولي والدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان والقوانين الفلسطينية، وخصائص النظام السياسي الفلسطيني وإشكالياته، والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان ومنهجية البحث الحقوقي، وإعداد التقارير الحقوقية، واليات مناصرة حقوق الانسان.

وأكد نائب رئيس الهيئة الدولية (حشد) د. صلاح عبد العاطي على أهمية أن يوظف المشاركين ما حصلوا عليه خلال البرنامج التدريبي في حياتهم العملية وأن ينقلوا الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم.

وبين أن نقل المشاركين بالتدريب الخبرات المكتسبة لزملائهم سيساهم في تطوير مهارات وخبرات الباحثين، وتقوية دورهم في مجال العمل الحقوقي لما في ذلك أهمية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، إضافة الي تعزيز المعارف والقدرات في مجال توظيف القانون الدولي لحماية حقوق الانسان في فلسطين.

بدورها، أكدت رنا أبو هديب مديرة الدائرة القانونية في الهيئة الدولية، أن المشاركين أصبح لديهم قدرات عالية في مجال البحث القانوني، موضحةً أن البرنامج حقق الأهداف التي وضعت لها وأن الهيئة الدولية تستعد لإطلاق النسخة العاشرة خلال الفترة القادمة.

ونوهت أن البرنامج النوعي (الباحث القانوني) جاء استجابة إلى حاجات العمل القانوني والحقوقي الفلسطيني، مؤكدةً بأن البرنامج ركز على الجوانب العملية من أجل الحصول على نتائج عملية ومهنية من المشاركين في البرنامج تمثل في كتابة التقارير والمذكرات والأوراق الحقوقية.