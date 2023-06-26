ثالث محاولة خلال شهر.. الاحتلال يتحقق من مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

قال ناطق عسكري (إسرائيلي)، الإثنين، إنه قواته تتحقق من مقطع فيديو نشر في منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية لمحاولة إطلاق صاروخين من جنين.

وأظهر مقطع فيديو حمل اسم كتائب القسام "كتيبة العياش" تجهيز صاروخين وإطلاقهما، ووضع بجانب أحد الصواريخ قبيل إطلاقه تبني للعملية بتاريخ اليوم الإثنين.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن الناطق (الإسرائيلي)، إنه يجري التحقق من هذه العملية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة في غضون شهر واحد التي يتم محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية، كما ظهر في مقاطع فيديو سابقة.

وكان جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، أكد في الرابع والعشرين من مايو/ أيار، محاولة إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شكيد، وأنه عثر على منصة إطلاق الصاروخ ومتفجرات بالمنطقة.

وبين أن تلك المنصة وهمية، وأن الصاروخ صنع من ورق مقوى وكانت بداخله ألعاب نارية. كما زعم حينها.

وبعد اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي طارق عزالدين، وهو أسير محرر من سكان جنين مبعد لغزة، واغتيل في التاسع من مايو/ أيار الماضي، خرج رئيس جهاز الشاباك رونين بار في أحد المؤتمرات وكشف عن أنه تم إحباط خلية كان يقف خلفها عزالدين، جندها لتصنيع صواريخ من جنين، لإطلاقها تجاه (إسرائيل)، وقال إننا لن نسمح بتحويل العفولة أو شكيد إلى هدف لإطلاق الصواريخ من جنين.

وكان بار يشير إلى حادثة وقعت في الثامن عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، حين دخلت قوة من الدوفدوفان، والمظليين، وحرس الحدود، إلى قلب مخيم جنين، واعتقلت 3 نشطاء من الجهاد الإسلامي، هم عبد الكريم إبراهيم جرادات، وشقيقه أحمد، وابن عمهم أمجد جرادات، لتصنيعهم عدة صواريخ.