نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهو العيد الذي يرتبط بعادات وتقاليد مختلفة، أهمها ولائم وعزائم الغداء التي تضم اللحوم بأنواعها المختلفة، سواء كانت لحوم الأبقار أو الماعز أو الخراف.

ويتناول الكثيرون لحوم الأضحية صباح أول أيام عيد الأضحى، وتتسبب هذه العادات الغذائية في حصول الجسم على كميات كبيرة من الدهون والنشويات، مما ينتج عنه زيادة واضحة في الوزن.

إليك بعض الخطوات التي قد تساعدك في تجنّب زيادة الوزن في عيد الأضحى المبارك، خصوصاً مع قلة الحركة نظراً للحصول على إجازة طويلة، مما ينذر باكتساب المزيد من الكيلوجرامات:

1- تجنب اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

تتعدد أنواع وأجزاء اللحوم من الأضحية، وبعضها يتراكم فيه الدهون وبالتالي يعرضك لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل جسمك، لذلك احرص على أن تضم وجباتكِ قطعاً من اللحم منزوع الدهن.

2- استبدل اللحوم المقلية بالمشوية أو المسلوقة

تلعب طريقة طهي اللحوم دوراً كبيراً في كيفية حصول جسمك على السعرات الحرارية، لذلك يجب تجنّب اللحوم المقلية بالزيت أو السمن، واستبدالها باللحم المشوي أو المسلوق الذي يحتوي على كميات أقل بكثير من السعرات الحرارية.

3- تناول الكثير الشاي الأخضر بعد الوجبات

للشاي الأخضر خصائص فريدة في عملية حرق الدهون والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، لذا حاول تناوله بعد الوجبات للمساعدة في تسريع عملية الهضم.

4- تحرك كثيراً خلال إجازة العيد

حاول الانخراط في أي من الأنشطة بعد الانتهاء من تناول الطعام في عيد الأضحى، إذ تضم ولائم العيد الكثير من الأطعمة التي تحتوي على اللحوم والنشويات والدهون، مما قد يجعلك تشعر بالخمول، والرغبة في النوم.

وهو ما سيعرضك لخطر زيادة الوزن لامحالة؛ لذلك من الضروري أن تمارس رياضة المشي أو الجري بعد تناول الوجبات الدسمة في عيد الأضحى.

5- اشرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على تعزيز التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة معدل حرق الدهون، كما أنه من الأفضل استبدال المشروبات الغازية بكميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

6- تجنّب السكر والحلويات

تجنّب تناول السكريات المضافة أو الدهون غير الصحية في عيد الأضحى، فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

7- احصل على قسطٍ كافٍ من النوم

قد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الوزن، حيث ثبت أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يميلون للشعور بالجوع، ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، ويمارسون الرياضة بشكل أقل.

وقد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.