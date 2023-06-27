هذا رد السلطة العملي على تصريحات نتنياهو الأخيرة

أعلن وزير حرب الاحتلال (الإسرائيلي) يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، عن اتصاله بوزير الشؤون المدنية لدى السلطة حسين حسين الشيخ لبحث حالة التصعيد الحاصلة.



وقال مكتب وزير الحرب في تصريح أصدره أن أن جالانت والشيخ بحثا الحاجة المشتركة لتهدئة الأوضاع على الأرض، مردفًا: "جالانت شدد في حديثه مع الشيخ على أن قوات جيش الاحتلال ستواصل العمل ضد المقاومة حيثما دعت الحاجة، وأوضح ضرورة العمل بسرعة وبقوة ضد المقاومة.



ووفق بيان مكتب غالانت فإن "المؤسسة الأمنية الصهيونية تنظر بخطورة بالغة للعنف الذي مارسته جهات متطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة".



ويعتبر هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين وزير الحرب الحالي وبين الشيخ الذي يشغل منصب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وسبق وأن شهدت الحكومة السابقة التي تزعمها كل من يئير لابيد ونفتالي بينيت لقاءات مشتركة بين وزير الحرب السابق بني غانتس والرئيس محمود عباس وحسين الشيخ، فضلاً عن اتصالات عدة جمعت الطرفين لتعزيز التنسيق المشترك.